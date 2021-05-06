Google Play обяжет разработчиков рассказывать, какую информацию собирают их приложения и как её обрабатывают

Стало известно о том, что со следующего года разработчики публикуемых в магазине Google Play Маркет приложений будут обязаны предоставлять данные о том, какую информацию собирают их продукты, а также о том, как обеспечивается конфиденциальность пользователей. Это нововведение аналогично тому, что компания Apple реализовала в своём магазине App Store, обязав разработчиков публиковать информацию о собираемых данных.

По имеющейся информации, новая политика Google будет распространяться не только на продукты сторонних разработчиков, но и на фирменные приложения компании. Google заявила о том, что эта инициатива призвана «помочь людям понять, какие данные собирают и обрабатывают приложения, как эти данные защищаются, а также дополнительные детали, влияющие на конфиденциальность и безопасность».

После вступления в силу новой политики Google в описании приложений появится дополнительный раздел с информацией о том, к каким данным имеет доступ продукт. У разработчиков будет возможность рассказать пользователям о том, для чего приложению нужен доступ к тем или иным данным и как их обработка влияет на общую функциональность. Например, приложения будут предоставлять информацию о том, шифруются ли данные, имеют ли к ним доступ третьи лица и могут ли пользователи запросить удаление этой информации из базы разработчика.

До вступления в силу новых правил пройдёт ещё несколько месяцев, поскольку Google намерена предоставить разработчикам достаточно времени для внесения соответствующих изменений. Согласно имеющимся данным, разработчики смогут добавлять информацию о конфиденциальности приложений с четвёртого квартала этого года, а пользователям эти данные начнут демонстрироваться с первого квартала следующего года.