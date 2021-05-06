Производители стали убирать дополнительные функции из авто и отдавать предпочтение ходовым моделям из-за дефицита чипов

Впервые столкнувшись в прошлом году с нехваткой чипов, автопроизводители начали приостанавливать производство на время. Однако, в связи с тем, что кризис длится уже пятый месяц, и обстановка становится всё хуже, они начали проявлять изобретательность, чтобы сохранить хотя бы часть производства.

Например, французская компания Renault SA и японская Nissan Motor Co. начали использовать дефицитные компоненты в более прибыльных и более продаваемых автомобилях в ущерб другим моделям.

Автопроизводители также стали выпускать автомобили с поддержкой меньшего числа технологий. Peugeot вновь стала использовать в хэтчбеках Peugeot 308 старомодные аналоговые спидометры вместо цифровых версий, для которых необходимы дефицитные чипы. General Motors заявила, что выпустила ряд пикапов Chevrolet Silverado без модуля экономии топлива, что выльется водителям в дополнительный расход бензина. В спортивном купе-кросовере Renault Arkana теперь устанавливается менее крупный дисплей без навигационной карты и нет индукционного зарядного устройства для телефона.

По словам информированного источника, Nissan сокращает количество автомобилей с предустановленными навигационными системами примерно на треть. Nissan стала одним из первых автопроизводителей, который предупредил о надвигающейся нехватке чипов. Источник сообщил, что японская компания также уделяет приоритетное внимание поставке микросхем для двух самых продаваемых моделей на каждом из основных рынков. В одном случае Nissan осуществила поставку микросхем из Индии в США чартерным грузовым рейсом, чтобы помочь продвижению там производства.

Молодой автоконцерн Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, теперь поставляет пикап Ram 1500 без цифрового зеркала заднего вида, которое обычно входило в стандартную комплектацию. Теперь оно доступно только опционально. Также в более дорогой модели Ram 1500 используются некоторые детали более дешёвого пикапа Ram Classic.

По словам пресс-секретаря Stellantis Джоди Тинсон (Jodi Tinson), на предприятии используют творческие решения, чтобы можно было производить продукцию, которая пользуется наибольшим спросом. Stellantis сейчас также работает над внедрением большей стандартизации своего семейства автомобилей вместо того чтобы использовать определённые чипы для некоторых моделей, сообщил финансовый директор компании Ричард Палмер (Richard Palmer).