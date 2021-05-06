PlayStation 5 получила приложение YouTube TV

Спустя почти шесть месяцев после запуска игровая консоль Sony PlayStation 5 наконец получила приложение YouTube TV. Это означает, что все владельцы приставки получат ещё одну возможность смотреть с её помощью телепередачи в прямом эфире. YouTube TV позволяет одновременно транслировать до трёх потоков видео.

Наличие в доме ещё одного устройства с поддержкой YouTube TV может оказаться особенно полезным для владельцев устройств Roku. Напомним, что Roku и Google находятся в состоянии войны, в результате чего YouTube TV был удалён из магазина приложений Roku. Это означает, что владельцы Roku не могут установить или повторно загрузить приложение YouTube TV на свои устройства.

Конечно, просмотр потокового видео далеко не основная причина, по которой люди приобретают игровые консоли. Но в мире, где корпоративные споры могут означать потерю доступа к уже оплаченным услугам на уже приобретённых устройствах, наличие дополнительного способа подключения к потоковому сервису явно не будет лишним.