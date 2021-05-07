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AMD представила обновление драйвера Radeon Adrenalin 2020 с поддержкой Resident Evil Village и Metro Exodus Enhanced Edition

AMD выпустила обновлённый драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.5.1 для фирменных видеокарт. В нём добавлена поддержка игр Metro Exodus Enhanced Edition и Resident Evil Village, благодаря чему в последней по сравнению с прошлой версией драйвера производительность повышается до 13 % в разрешении 4K с максимальными настройками графики при использовании Radeon RX 6800XT.

Помимо этого, в свежем драйвере был исправлен ряд проблем, обнаруженных в предыдущих версиях:

  • мерцание текстур деревьев в Disco Elysium на видеокартах серии Radeon RX 6000;
  • неправильное отображение температуры процессоров Ryzen 5 1600;
  • низкая производительность в некоторых миссиях Payday 2 на видеокартах серии Radeon RX 6000;
  • сбой приложения при входе в игру Moonlight Blade с включённой трассировкой лучей;
  • артефакты на некоторых видео- превью на страницах мультимедиа Radeon Software;
  • горячие клавиши Radeon Software могли некорректно работать после обновления до более новой версии ПО;
  • добавлено обнаружение игр Radeon Software для некоторых недавно добавленных в Xbox Game Pass проектов.

Среди проблем, над устранением которых инженеры AMD всё ещё работают, стоит отметить следующие:

  • удаление или обновление Radeon Software может привести к удалению папок драйверов набора микросхем AMD, если они хранятся в том же каталоге, что и Radeon Software. Пользователям, желающим сделать сброс до заводских настроек, рекомендуется вместо этого использовать утилиту очистки AMD;
  • могут возникать периодические зависания Resident Evil Village на продуктах AMD Radeon VII в начале игры;
  • подключение двух дисплеев с большой разницей в разрешении или частоте обновления может вызвать мерцание на продуктах серии Radeon RX Vega;
  • сообщения о чрезмерно высоких значениях тактовой частоты памяти;
  • Cyberpunk 2077 может демонстрировать графические артефакты на видеокартах Radeon RX 6000 при включённой трассировке лучей;
  • кнопки загрузки и запуска Ryzen Master в Radeon Software могут периодически исчезать;
  • мерцание и искажение изображения в Dota 2 на Ryzen Mobile 5000-й серии.

Загрузить драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.5.1 можно с официального сайта AMD. Новая версия драйвера актуально для всех видеокарт, начиная с моделей Radeon HD 7700-й серии.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПК, Драйверы,
Теги: обновление, драйвер, видеокарта, amd, radeon
обновление, драйвер, видеокарта, amd, radeon
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