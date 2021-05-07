AMD представила обновление драйвера Radeon Adrenalin 2020 с поддержкой Resident Evil Village и Metro Exodus Enhanced Edition

AMD выпустила обновлённый драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.5.1 для фирменных видеокарт. В нём добавлена поддержка игр Metro Exodus Enhanced Edition и Resident Evil Village, благодаря чему в последней по сравнению с прошлой версией драйвера производительность повышается до 13 % в разрешении 4K с максимальными настройками графики при использовании Radeon RX 6800XT.

Помимо этого, в свежем драйвере был исправлен ряд проблем, обнаруженных в предыдущих версиях:

мерцание текстур деревьев в Disco Elysium на видеокартах серии Radeon RX 6000;

неправильное отображение температуры процессоров Ryzen 5 1600;

низкая производительность в некоторых миссиях Payday 2 на видеокартах серии Radeon RX 6000;

сбой приложения при входе в игру Moonlight Blade с включённой трассировкой лучей;

артефакты на некоторых видео- превью на страницах мультимедиа Radeon Software;

на страницах мультимедиа Radeon Software; горячие клавиши Radeon Software могли некорректно работать после обновления до более новой версии ПО;

добавлено обнаружение игр Radeon Software для некоторых недавно добавленных в Xbox Game Pass проектов.

Среди проблем, над устранением которых инженеры AMD всё ещё работают, стоит отметить следующие:

удаление или обновление Radeon Software может привести к удалению папок драйверов набора микросхем AMD, если они хранятся в том же каталоге, что и Radeon Software. Пользователям, желающим сделать сброс до заводских настроек, рекомендуется вместо этого использовать утилиту очистки AMD;

могут возникать периодические зависания Resident Evil Village на продуктах AMD Radeon VII в начале игры;

подключение двух дисплеев с большой разницей в разрешении или частоте обновления может вызвать мерцание на продуктах серии Radeon RX Vega;

сообщения о чрезмерно высоких значениях тактовой частоты памяти;

Cyberpunk 2077 может демонстрировать графические артефакты на видеокартах Radeon RX 6000 при включённой трассировке лучей;

кнопки загрузки и запуска Ryzen Master в Radeon Software могут периодически исчезать;

мерцание и искажение изображения в Dota 2 на Ryzen Mobile 5000-й серии.

Загрузить драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.5.1 можно с официального сайта AMD. Новая версия драйвера актуально для всех видеокарт, начиная с моделей Radeon HD 7700-й серии.