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Исследователи выяснили, что функция Night Shift в iPhone не улучшает качество сна

Исследователи университета Бригама Янга провели эксперимент чтобы выяснить, как функция Apple Night Shift улучшает качество сна. Они сделали вывод, что функция практически бесполезна, хотя Apple утверждает обратное.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале Sleep Health, учёные оценили качество сна 167 молодых людей, попросив каждого надеть на запястье акселерометр перед сном. Участники были случайным образом разделены на три группы: первая вообще не использовала свои iPhone перед сном, вторая пользовалась смартфонами с отключённой функцией Night Shift, а третья активировала эту возможность. Исследователи заключили, что заметных различий в качестве сна трёх экспериментальных групп не было.

У подопытных, которые спали более 6,8 часов за ночь, наблюдалось улучшение качества сна, если они не использовали смартфоны перед сном. Но использование Night Shift людьми, чья длительность сна составляет менее 6,8 часов в сутки, никак не повлияло на его качество. По словам исследователей, это говорит о том, что люди, которые очень выматываются за день, хорошо засыпают независимо от того, что происходит перед сном. Они также утверждают, что умственная стимуляция оказывает гораздо более ощутимое влияние на качество сна, чем синий свет.

В конечном итоге, исследователи пришли к выводу, что только полный отказ от пользования смартфоном перед сном может улучшить его качество. Они также опровергают распространённое мнение о том, что такие функции как Night Shift и её аналоги могут смягчить негативное влияние использования смартфона на сон.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, на острие науки,
Теги: исследование, экран, сон, apple, night shift
исследование, экран, сон, apple, night shift
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