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Twitter добавила функцию Tip Jar, с которой пользователи смогут финансово поддержать любимые аккаунты

Twitter начала развёртывать новую функцию Tip Jar в своих приложениях для iOS и Android, которая позволит пользователям отправлять деньги для поощрения своих любимых создателей контента. Для её использования необходимо просто нажать на недавно появившуюся иконку в виде долларовой банкноты рядом с именем пользователя.

theverge.com

theverge.com

Пользователи, которые не желают получать пожертвования, смогут отключить Tip Jar для своего аккаунта. Функция поддерживает целый ряд вариантов оплаты, среди которых PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp. Все англоязычные пользователи Twitter с сегодняшнего дня могут отправлять финансовые поощрения, однако принимать из пока могут только определённые создатели контента, а также журналисты, эксперты и некоммерческие организации.

Примечательно, что доступ к Tip Jar можно получить только перейдя непосредственно к профилю пользователя. Это значит, что вознаградить любимый аккаунт за действительно выдающийся твит будет гораздо менее удобно, чем просто поставить лайк или ретвитнуть его. Тем не менее, социальная сеть обещает в ближайшее время усовершенствовать Tip Jar, сделав её более функциональной и удобной.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Социальные сети, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: социальные сети, программное обеспечение, twitter, пожертовования
социальные сети, программное обеспечение, twitter, пожертовования
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