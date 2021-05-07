Моноблок HP EliteOne 800 G8 представлен в версиях размером 23,8 и 27 дюймов

Компания HP анонсировала настольный компьютер «всё в одном» EliteOne 800 G8, использующий аппаратную платформу Intel и операционную систему Windows 10. Продажи новинки начнутся в текущем месяце.

Моноблок будет предлагаться в версиях с диагональю дисплея 23,8 и 27 дюймов. В первом случае разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD), во втором — 2560 × 1440 точек (QHD). Младшая модель может комплектоваться сенсорной панелью. Для обеих версий заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.

Максимальная конфигурация включает процессор Intel Core i9-11900 поколения Rocket Lake. Изделие содержит восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 2,5 ГГц, максимальная — 5,2 ГГц.

В арсенале моноблока — до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, твердотельный накопитель М.2 PCIe NVMe вместимостью до 2 Тбайт, выдвижная 5-мегапиксельная камера, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth 5, гигабитный Ethernet-контроллер, аудиосистема Bang & Olufsen.

Присутствуют интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0a, порты USB Type-C и USB 3.0 Type-A, стандартное аудиогнездо. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.