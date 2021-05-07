Слешер-платформер Demon Skin доберётся до консолей в сентябре и получит бесплатную сюжетную главу

Издательство «Бука» и студия-разработчик Ludus Future на сайте Steam анонсировали контентное обновление и дату релиза консольных версий своего слешер-платформера Demon Skin.

Напомним, в сервисе цифровой дистрибуции Valve совместное творение «Буки» и Ludus Future дебютировало ещё в апреле, а до приставок обещало добраться на протяжении текущего года.

Как стало известно, до декабря с консольным релизом разработчики тянуть не будут: Demon Skin поступит в продажу для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch уже 30 сентября.

В состав версий Demon Skin для приставок войдёт новая сюжетная глава, которая появится на ПК в конце июня текущего года. Для владельцев основной игры обновление будет бесплатным.

Пока что безымянное дополнение перенесёт пользователей в прошлое (примерно из середины прохождения), чтобы рассказать о «предыстории эпичных событий, разворачивающихся во вселенной Demon Skin».

События Demon Skin разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире. Игрокам достаётся роль ставшего демоном Странника — члена могущественного ордена, сражающегося со Злом. Герою предстоит вернуть прежний облик.

Журналисты встретили Demon Skin, мягко говоря, прохладно: на Metacritic у проекта всего 48 из 100 %. В Steam при этом рейтинг «положительный», однако свой отзыв об игре оставили меньше сотни человек.