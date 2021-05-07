Корпус Corsair iCUE 5000X RGB Signature получил четыре стеклянные панели

Компания Corsair представила эффектный компьютерный корпус iCUE 5000X RGB Signature, предназначенный для построения игровой настольной станции. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 250 долларов США.

Модель получила четыре панели из закалённого стекла. На фронтальную и боковые части нанесена оригинальная графика, придающая системе необычный внешний вид. В оснащение изначально входят три вентилятора с многоцветной подсветкой SP RGB Elite диаметром 120 мм.

Корпус соответствует формату Mid-Tower. Слоты расширения организованы по схеме «7 + 2», а длина графического ускорителя может достигать 420 мм. Допускается установка двух жёстких дисков формата 3,5 дюйма и четырёх накопителей типоразмера 2,5 дюйма.

В составе системы воздушного охлаждения можно задействовать до десяти вентиляторов диаметром 120 мм. В случае жидкостного охлаждения возможен монтаж нескольких радиаторов формата до 360 мм.

Интерфейсный блок в верхней части содержит два порта USB 3.0, разъём USB 3.1 Type-C, стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников/микрофона.

Высота процессорного кулера может достигать 170 мм. Максимально допустимая длина блока питания составляет 225 мм.