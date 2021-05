На следующей неделе Remnant: From the Ashes получит патч для консолей нового поколения

Издательство Perfect World Entertainment и студия-разработчик Gunfire Games на официальном сайте своего кооперативного ролевого экшена Remnant: From the Ashes анонсировали патч для консолей нового поколения.

Основное предназначение представленного обновления — улучшить Remnant: From the Ashes на PlayStation 5, Xbox Series X и S в режиме обратной совместимости на приставках прошедшего цикла.

В частности, грядущая заплатка добавит в Remnant: From the Ashes два режима работы: качества (4K при 30 кадрах/с) на PS5 и Xbox Series X, а также производительности (1080p при 60 кадрах/с) на PS5, Xbox Series X и S.

Обновление выйдет 13 мая текущего года. В этот же день Remnant: From the Ashes появится в ассортименте цифрового магазина Microsoft Store и пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass для ПК.

Разработчики уточняют, что пользователи перечисленных версий Remnant: From the Ashes (для Microsoft Store, Xbox Game Pass) получат доступ к кроссплею с игроками на Xbox One, Xbox Series X и S.

Новые скриншоты Remnant: From the Ashes

События Remnant: From the Ashes разворачиваются в постапокалиптическом мире, захваченном монстрами. Посещаемые игроками миры генерируются случайным образом, что увеличивает потенциал для повторных прохождений.

Remnant: From the Ashes дебютировала в августе 2019 года на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. За прошедшее с тех пор время продажи проекта с учётом двух дополнений превысили 2,5 млн копий.