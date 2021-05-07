3DNewsНовости SoftwarePlayStationНа следующей неделе Remnant: From the As...
Новости Software

На следующей неделе Remnant: From the Ashes получит патч для консолей нового поколения

Издательство Perfect World Entertainment и студия-разработчик Gunfire Games на официальном сайте своего кооперативного ролевого экшена Remnant: From the Ashes анонсировали патч для консолей нового поколения.

Основное предназначение представленного обновления — улучшить Remnant: From the Ashes на PlayStation 5, Xbox Series X и S в режиме обратной совместимости на приставках прошедшего цикла.

В частности, грядущая заплатка добавит в Remnant: From the Ashes два режима работы: качества (4K при 30 кадрах/с) на PS5 и Xbox Series X, а также производительности (1080p при 60 кадрах/с) на PS5, Xbox Series X и S.

Обновление выйдет 13 мая текущего года. В этот же день Remnant: From the Ashes появится в ассортименте цифрового магазина Microsoft Store и пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass для ПК.

Разработчики уточняют, что пользователи перечисленных версий Remnant: From the Ashes (для Microsoft Store, Xbox Game Pass) получат доступ к кроссплею с игроками на Xbox One, Xbox Series X и S.

Новые скриншоты Remnant: From the Ashes
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

События Remnant: From the Ashes разворачиваются в постапокалиптическом мире, захваченном монстрами. Посещаемые игроками миры генерируются случайным образом, что увеличивает потенциал для повторных прохождений.

Remnant: From the Ashes дебютировала в августе 2019 года на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. За прошедшее с тех пор время продажи проекта с учётом двух дополнений превысили 2,5 млн копий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Epic Games Store раздают Pine, на очереди — The Lion's Song
Спящий хит: продажи кооперативного шутера Remnant: From the Ashes превысили 2,5 млн копий
Видео: 14 минут игрового процесса дополнения Subject 2923 к Remnant: From the Ashes
Постапокалипсис под луной и мрачный Исходный блок в трейлере последнего дополнения к Remnant: From the Ashes
«Я не сдаюсь и надеюсь измениться»: руководитель разработки The Witcher 3 покинул CD Projekt RED
Игры Blizzard потеряли почти 29 % аудитории за последние три года
Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: remnant: from the ashes, gunfire games, perfect world entertainment
remnant: from the ashes, gunfire games, perfect world entertainment
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 21 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 38 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 56 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 7 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 26 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 43 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 3 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 4 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.