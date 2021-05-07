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Square удалось увеличить криптовалютную выручку в 11 раз до $3,51 млрд

В четвёртом квартале прошлого года компания Square вложила в биткоин $50 млн, в феврале увеличив сумму до $170 млн, а минувший квартальный отчёт показал, что разработчик платёжного приложения Cash App получил $3,51 млрд выручки в биткоин. Это почти 70 % процентов совокупной выручки Square за первый квартал.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Выручка компании в первом квартале выросла в четыре раза до $5,06 млрд, совокупный оборот платёжной платформы Square увеличился на 29 % до $33,1 млрд. Криптовалютная выручка в биткоин вообще выросла в 11 раз до $3,51 млрд. Основатель Square Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что у биткоина есть потенциал превращения во «врождённую валюту интернета». Тенденция использования криптовалюты для платежей в Сети носит долгосрочный характер, по его словам.

Square является лишь одной из крупных компаний, позволяющих клиентам осуществлять платежи в криптовалюте. PayPal и Visa начали работать с криптовалютой, пусть и в адаптированном к традиционному обороту средств варианте. Tesla относит биткоин к одному из ликвидных денежных эквивалентов, но также принимает от покупателей платежи в криптовалюте. Сейчас доля криптовалютной выручки Square приблизилась к 70 % от совокупной, поэтому компанию можно назвать одним из пионеров освоения данного направления.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Учет финансов,
Теги: square, джек дорси, криптовалюта, биткоин
square, джек дорси, криптовалюта, биткоин
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