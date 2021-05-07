В Steam вышло улучшенное издание симулятора управления фермой Farm Manager 2018

Издательства PlayWay и Sim Farm совместно со студией-разработчиком Cleversan Software сообщили о выходе Farm Manager 2021 — улучшенной версии своего фермерского симулятора Farm Manager 2018 — в Steam.

Новое издание отличается от оригинального переработанной системой управления фермой — на этот раз разработчики постарались сделать механику максимально интуитивной и оптимизированной.

Кроме того, по сравнению с Farm Manager 2018 в улучшенной версии появились дополнительные задачи, животные, специальные строения и «много интересных сельскохозяйственных культур».

По словам генерального исполнительного директора Cleversan Software Рафала Шимански (Rafal Szymanski), при подготовке нового релиза студия прислушивалась к сообществу, чтобы оправдать его ожидания.

«Убеждён, что Farm Manager 2021 подарит долгие часы отличного развлечения поклонникам экономических стратегий и не только», — поделился Шимански в приуроченном к премьере пресс-релизе.

Несмотря на все улучшения, завоевать народную любовь Farm Manager 2021 пока не удалось: пользовательский рейтинг Steam у нового издания в настоящее время даже ниже (56 %), чем у оригинальной игры (69 %).

В течение недели с момента релиза Farm Manager 2021 будет доступна для покупки в Steam с 10-процентной скидкой — 391 рубль (вместо 435 рублей). Акция продлится до 13 мая.