3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиVirgin Hyperloop запустит пассажирские п...
Новости Hardware

Virgin Hyperloop запустит пассажирские перевозки со скоростью 1200 км/ч к 2027 году

Компания Virgin Hyperloop в пустыне к северу от Лас-Вегаса уже испытывает пассажирский транспорт будущего: внутри металлической трубы в вакууме передвигаются на магнитном подвесе капсулы, способные разгоняться до 1200 км/ч. В коммерческую эксплуатацию такая система будет запущена в 2027 году, первыми её смогут опробовать жители Индии и Саудовской Аравии.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Сама по себе идея создания трубопроводного пассажирского транспорта не нова, как поясняет Reuters, поскольку впервые о такой возможности учёные рассуждали ещё в начале двадцатого века. В шестидесятых годах французский проект не был реализован из-за нехватки финансирования. Как отмечают представители Virgin Hyperloop, одним из учредителей которой является миллиардер Ричард Бренсон (Rischard Branson), только сейчас технологии дошли в своём развитии до того уровня, который позволяет материализовать давние идеи.

Пока испытательный участок трубопроводной трассы в Неваде имеет длину не более 500 метров, но Virgin Hyperloop уже отрабатывает на нём технологии борьбы с вибрациями, которые неизбежно возникают при перемещении в пространстве со скоростью 1200 км/ч. По словам представителей компании, для пассажиров перемещение в капсулах внутри трубопровода на указанной скорости будет сопоставимо по ощущениям с набором самолётом высоты при отрыве от взлётной полосы. Никакой «турбулентности» чувствоваться не будет.

Испытательные капсулы пока предусматривают наличие двух пассажирских мест, но в серийном варианте они смогут вмещать до 28 человек с различным уровнем комфорта. Предусмотрены и грузовые варианты капсул. В коммерческую эксплуатацию данный вид транспорта будет запущен не ранее 2027 года, причём Virgin Hyperloop намеревается начать освоение рынка с Индии, где инфраструктура перегружена, а также с Саудовской Аравии, где инфраструктура плохо развита.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Virgin показала концепт транспорта будущего Hyperloop на видео
Вакуумный транспорт Virgin Hyperloop впервые протестирован с пассажирами
Пассажирской транспортной системой Hyperloop со скоростью 1000 км/ч заинтересовались в Канаде
Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля
Китайские власти и государственные СМИ присоединились к критике качества электромобилей Tesla
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, на острие науки,
Теги: virgin hyperloop, транспорт, магнитный
virgin hyperloop, транспорт, магнитный
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 21 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 38 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 56 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 7 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 26 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 43 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 3 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 4 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.