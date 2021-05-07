Virgin Hyperloop запустит пассажирские перевозки со скоростью 1200 км/ч к 2027 году

Компания Virgin Hyperloop в пустыне к северу от Лас-Вегаса уже испытывает пассажирский транспорт будущего: внутри металлической трубы в вакууме передвигаются на магнитном подвесе капсулы, способные разгоняться до 1200 км/ч. В коммерческую эксплуатацию такая система будет запущена в 2027 году, первыми её смогут опробовать жители Индии и Саудовской Аравии.

Сама по себе идея создания трубопроводного пассажирского транспорта не нова, как поясняет Reuters, поскольку впервые о такой возможности учёные рассуждали ещё в начале двадцатого века. В шестидесятых годах французский проект не был реализован из-за нехватки финансирования. Как отмечают представители Virgin Hyperloop, одним из учредителей которой является миллиардер Ричард Бренсон (Rischard Branson), только сейчас технологии дошли в своём развитии до того уровня, который позволяет материализовать давние идеи.

Пока испытательный участок трубопроводной трассы в Неваде имеет длину не более 500 метров, но Virgin Hyperloop уже отрабатывает на нём технологии борьбы с вибрациями, которые неизбежно возникают при перемещении в пространстве со скоростью 1200 км/ч. По словам представителей компании, для пассажиров перемещение в капсулах внутри трубопровода на указанной скорости будет сопоставимо по ощущениям с набором самолётом высоты при отрыве от взлётной полосы. Никакой «турбулентности» чувствоваться не будет.

Испытательные капсулы пока предусматривают наличие двух пассажирских мест, но в серийном варианте они смогут вмещать до 28 человек с различным уровнем комфорта. Предусмотрены и грузовые варианты капсул. В коммерческую эксплуатацию данный вид транспорта будет запущен не ранее 2027 года, причём Virgin Hyperloop намеревается начать освоение рынка с Индии, где инфраструктура перегружена, а также с Саудовской Аравии, где инфраструктура плохо развита.