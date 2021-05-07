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PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказал о важности открытого мира и элементах immersive sim

Портал GamingBolt всё-таки опубликовал полную версию интервью с PR-менеджером GSC Game World Захаром Бочаровым, отрывками которой дразнил поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2 с конца апреля.

Напомним, в рамках обнародованных фрагментов Бочаров уже рассказал о продолжительности и нелинейности игры, а также о планах (точнее, их отсутствии) на PlayStation 5.

В новой публикации Бочаров ещё раз обмолвился о важности открытого мира для сюжета: «Игрок должен чувствовать масштаб и результаты решений. Дорога длинная, так что может возыметь действие. Большое путешествие в своём темпе и со своими исходами»

«Также [мы хотим показать] новую красоту зоны. Бесшовный мир всегда был целью для серии. Надеюсь, игроки насладятся и сюжетом, и миром, что мы создаём. Они для нас очень важны», — заверил Бочаров.

Что касается заявленных ранее элементов immersive sim в S.T.A.L.K.E.R. 2, то они, по словам Бочарова, заставят игроков чувствовать себя «маленькими и почти беспомощными», осознавая, что зона даже не заметит их смерти.

Насчёт пострелизного периода для S.T.A.L.K.E.R. 2 Бочаров говорить оказался не готов: «Будучи компанией, мы планируем наперёд, но дайте нам сначала выпустить наше дитя. К слову, GSC — это не только про S.T.A.L.K.E.R.».

S.T.A.L.K.E.R. 2 официально заявлена для PC, Xbox Series X и S. Согласно обнародованным в рамках дела между Apple и Epic Games документам Microsoft, игра пробудет консольным эксклюзивом Xbox в течение трёх месяцев.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2, stalker 2, gsc game world
s.t.a.l.k.e.r. 2, stalker 2, gsc game world
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