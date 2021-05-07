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На Восточный доставлена новая партия спутников OneWeb — идёт подготовка ракеты к запуску

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что на космодром Восточный прибыла очередная партия спутников OneWeb: запуск этих аппаратов состоится в конце текущего месяца.

Фотографии «Роскосмоса»

Фотографии «Роскосмоса»

На сегодняшний день группировка OneWeb насчитывает 182 космических аппарата, которые предназначены для предоставления скоростного доступа в интернет. На Восточный доставлена партия из 36 спутников. Таким образом, предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 218.

Отмечается, что на Восточном идут работы по подготовке ракеты «Союз-2.1б» к предстоящему запуску спутников OneWeb. Разгонный блок «Фрегат» для этой миссии находится на заправке на заправочно-нейтрализационной станции.

Между тем в ночь с 6 на 7 мая 2021 года из Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара) на космодром Восточный в Амурскую область отправлен железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей «Союз-2.1б». Эти носители предназначены для запусков следующих партий космических аппаратов OneWeb.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в РКЦ «Прогресс» и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с улучшенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2.1б» по сравнению с предыдущей модификацией выше точность выведения, устойчивость и управляемость. Кроме того, увеличена масса полезной нагрузки. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: oneweb, восточный, спутник, ракета, космос
oneweb, восточный, спутник, ракета, космос
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