ASUS выпустила внешнюю карту захвата видео TUF Gaming Capture Box CU4K30 с поддержкой 4K

Компания ASUS анонсировала внешнее устройство захвата видео TUF Gaming Capture Box CU4K30, ориентированное на киберспортсменов и стримеров. Новинка выполнена в виде компактной приставки с габаритами 105 × 80 × 21 мм.

Устройство оборудовано входом и выходом HDMI 2.0, симметричным разъёмом USB 3.2 Gen1 Type-C, стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников, а также гнездом для подключения игрового контроллера.

Захват видео может осуществляться в форматах 4К (3840 × 2160 пикселей), 2К (2560 × 1440 точек) и Full HD (1920 × 1080 пикселей). Скорость при этом составляет соответственно 30, 60 и 120 кадров в секунду.

Кроме того, новинка может функционировать в сквозном режиме Passthrough Video. В этом случае скорость видеопотока 4К, 2К и Full HD достигает 60, 144 и 240 кадров в секунду соответственно.

Устройство наделено многоцветной подсветкой RGB. Говорится о совместимости с игровыми консолями PlayStation, Xbox и Switch. В комплект поставки входят необходимые кабели и адаптер USB Type-A — USB Type-C.

Сведений об ориентировочной цене TUF Gaming Capture Box CU4K30 на данный момент, к сожалению, нет.