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Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит мощный аккумулятор и процессор Snapdragon 870

Интернет-источники опубликовали новую информацию о планшетных компьютерах Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, которые готовит к выпуску китайская компания Xiaomi. Сведения об устройствах появились на сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate).

Сообщается, в частности, что модель Mi Pad 5 получит двухкомпонентную батарею. Ёмкость каждого из аккумуляторных блоков составит 4260 мА·ч, что в сумме даст 8520 мА·ч.

Планшету приписывают наличие процессора Snapdragon 870 разработки Qualcomm. Это изделие содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Модель Mi Pad 5 Pro, в свою очередь, будет нести на борту чип MediaTek Dimensity 1200. Решение объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G.

В оснащение старшей версии войдёт дисплей формата WQXGA с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц. Взаимодействовать с экраном пользователи смогут при помощи специального пера, обеспечивающего распознавание 4096 уровней силы нажатия.

Информации о сроках официального анонса новинок на данный момент нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: xiaomi, планшет, планшетный компьютер
xiaomi, планшет, планшетный компьютер
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