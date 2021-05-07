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Для американских военных сделали детектор сарказма

Сарказм непросто понять при живом общении и ещё труднее при онлайн-переписке, не говоря о важности наличия чувства юмора для его понимания. Поэтому научить машинные алгоритмы различать сарказм представлялось неподъёмной задачей, однако по заданию Министерства обороны США эта задача была успешно решена. Теперь ИИ может обнаружить сарказм в любых текстовых сообщениях на любых языках, и вот почему это важно для обороны.

Источник изображения: DARPA

Источник изображения: DARPA

«Сарказм был серьезным препятствием на пути повышения точности анализа настроений, особенно в социальных сетях, поскольку сарказм в значительной степени зависит от тональности голоса, мимики и жестов, которые не могут быть представлены в тексте, — сказал Брайан Кеттлер (Brian Kettler), менеджер программы DARPA. — Распознать сарказм в текстовом онлайн-общении — непростая задача, поскольку ни один из этих сигналов недоступен».

Решили проблему исследователи из Университета Центральной Флориды, работающие над программой DARPA Computational Simulation of Online Social Behavior (SocialSim). «Детектор сарказма» был разработан на базе искусственного интеллекта. Модель использовала нейронные сети для отслеживания зависимости между ключевыми словами, а затем выдавала классификационную оценку, указывающую, присутствует ли сарказм. Работа с популярными наборами данных и с некоторыми особенными наборами показала, что сарказм в текстовых выражения определяется ИИ почти со стопроцентной точностью.

Всё это нужно, прежде всего, для отслеживания настроений в социальных сетях и для своевременного запуска информационного противодействия, если где-то что-то начинает идти не так. «Понимание настроения онлайн-разговоров может помочь предприятиям обрабатывать отзывы клиентов и собирать идеи для улучшения своих маркетинговых усилий. — говорится в пресс-релизе DARPA. — С точки зрения обороны настроения могут быть важным сигналом для информационных операций в сети, чтобы определить вызывающие озабоченность темы или возможные действия злоумышленников».

С другой стороны, научить ИИ понимать чувства и настроения человека и, очевидно, имитировать их при общении с ним — это прорыв в новые области машинного обучения и искусственного разума. Хотя военные со всем этим могут сделать такое, что мало никому не покажется.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: военные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, социальные сети
военные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, социальные сети
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