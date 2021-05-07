Глава Gearbox опроверг слухи о совместной разработке ответвления Borderlands и намекнул на следующую игру студии

Сооснователь и генеральный исполнительный директор Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) в своём личном микроблоге прокомментировал слухи насчёт следующего релиза в серии Borderlands.

Напомним, в своём недавнем материале портал Gamereactor сообщил о находящемся в разработке ответвлении Borderlands. По данным журналистов, игра «предложит нечто иное» и выйдет раньше, чем можно было предположить.

Вслед за публикацией Gamereactor журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) во вчерашней трансляции на своём YouTube-канале обмолвился, что Gearbox Software не является ведущим разработчиком будущей игры.

«Мне рассказали о слухах, будто Gearbox помогает или совместно [с кем-то] создаёт ещё одну Borderlands (или новое ответвление). Это неправда. Gearbox — ведущий и единоличный разработчик всех будущих игр во франшизе Borderlands (и смежных)», — заявил Питчфорд.

По словам главы Gearbox Software, студия «однозначно работает над чем-то поразительным», что «удивит и порадует» поклонников. О новой игре Питчфорд отзывается не иначе как о «крупняке» (The Big One).

В разделе вакансий Gearbox Software, ссылку на который опубликовал Питчфорд, можно найти упоминание «будущего проекта Gearbox» с «миссиями в стиле Borderlands» и «онлайновым кооперативом».

Последним на данный момент релизом в серии остаётся Borderlands 3 образца 2019 года. Игра доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia.