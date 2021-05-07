Флагманский смартфон Nubia Z30 с подэкранной камерой дебютирует во второй половине мая

Исполнительный директор Nubia Ни Фей (Ni Fei) через социальную сеть Weibo раскрыл дату презентации производительного смартфона Z30: аппарат дебютирует во второй половине текущего месяца — 20 мая.

В серию войдут базовая версия Nubia Z30 и более производительная модификация Nubia Z30 Pro. Устройства обеспечат богатые возможности в планке съёмки фотографий.

Говорится о наличии фронтальной камеры, спрятанной за дисплеем. Сзади расположится четверная камера со 100-кратным цифровым зумом. Попавшие в интернет рендеры дают представление о внешнем виде новинок.

«Сердцем» якобы послужит процессор Qualcomm Snapdragon 888. Чип содержит восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

По слухам, в оснащение войдёт аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 или 5050 мА·ч, поддерживающая сверхбыструю подзарядку мощностью 120 Вт. Прочие технические характеристики пока не раскрываются.

По оценкам IDC, поставки смартфонов в первом квартале нынешнего года составили 345,5 млн штук. Это на 25,5 % больше по сравнению с прошлогодним результатом, когда отгрузки равнялись 275,2 млн единиц.