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В Epic Games Store раздают Pine, на очереди — The Lion's Song

В Epic Games Store продолжаются раздачи игр. Сейчас пользователи могут посетить сервис и добавить в свою библиотеку Pine. Акция продлится до 13 мая 18:00 по московскому времени. Затем бесплатным в магазине станет сюжетоориентированное приключение The Lion's Song от студии Mi'pu'mi Games.

Pine — это боевик в открытом мире от разработчиков из Twirlbound и издательства Kongregate. В нём пользователи примут роль подростка по имени Хью, который должен найти новый дом для своего племени. Чтобы достичь поставленной цели, протагонисту придётся тщательно исследовать мир Эвольмар. Согласно заявлениям разработчиков, он постоянно развивается и реагирует на действия игрока. Например, можно напасть на встреченных существ и отобрать их пищу, чтобы те переселились в другое место.

Сражаться в Pine придётся много, поэтому пользователям понадобится уделить внимание поиску и созданию экипировки. Однако не всегда обязательно вступать в бой — Хью может подружиться с разнообразными существами Эвольмара и сделать их своими союзниками.

Pine вышла 10 октября 2019 года на ПК, а позже добралась до Nintendo Switch и PlayStation 4. В Steam она получила 1175 отзывов, 74 % из которых положительные.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение,
Теги: epic games store, epic games, pine, twirlbound, kongregate
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