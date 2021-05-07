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«Для тех, кто любит боль»: Mass Effect Legendary Edition позволит отключить улучшенное управление «Мако»

Руководитель разработки Mass Effect Legendary Edition Мак Уолтерс (Mac Walters) и режиссёр окружения Кевин Мик (Kevin Meek) в интервью PC Gamer рассказали о неизвестной ранее функции, касающейся «Мако».

Напомним, специально для Mass Effect Legendary Edition боевой вездеход из первой части был значительно переработан: управление стало комфортнее, щиты начали восстанавливаться быстрее, появились ускорители, пропал штраф к опыту.

Как выяснилось, от усовершенствований по части вождения «Мако» можно будет отказаться: «Для тех, кто любит боль, мы оставили опцию, приближённую к оригинальному управлению».

«Играть с новым “Мако” против старого в оригинале, особенно на ПК, — это просто день и ночь. Не хочу разламывать свою клавиатуру с мышкой при каждом столкновении с молотильщиком или попытке забраться на гору», — поделился Мик.

Вдобавок к улучшенному управлению самим «Мако» Mass Effect Legendary Edition предложит и усовершенствованный контроль камеры: попадать в цель на короткой и дальней дистанциях станет проще.

«Во всё, что было от вас примерно в 20 метрах, попасть было решительно невозможно. На большом расстоянии и с разницей в высоте возникала такая ситуация: “Игра говорит, я целюсь туда, но почему стреляю в другое место? Что происходит?”» — вспоминает Уолтерс.

Mass Effect Legendary Edition поступит в продажу 14 мая текущего года для PC (Steam, Origin), PS4 и Xbox One. На днях Electronic Arts рассказала, какие показатели разрешения и производительности можно ожидать на перечисленных платформах.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, ea
mass effect legendary edition, bioware, electronic arts, ea
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