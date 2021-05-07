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Смартфон среднего уровня Realme V25 получит процессор Snapdragon 768G с модемом 5G

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) и осведомлённые интернет-источники сообщают о грядущем анонсе смартфона Realme V25, поддерживающего работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Reuters

Reuters

Утверждается, что в основу новинки ляжет процессор Snapdragon 768G разработки Qualcomm. Изделие содержит восемь вычислительных ядер, графический ускоритель Adreno 620 и сотовый модем Snapdragon X52 5G.

В оснащение войдёт экран AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, обладающий разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек). Непосредственно в область дисплея будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Говорится о наличии до 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128/256 Гбайт. Габариты устройства — 159,1 × 73,4 × 8,1 мм, вес — 174 г.

Во фронтальной части расположится камера на основе 32-мегапиксельного датчика. Тыльная тройная камера вберёт в себя 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный модуль.

Известно, что питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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