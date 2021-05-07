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Официально: запуск расширения World of Warcraft: Burning Crusade Classic состоится в ночь с 1 на 2 июня

Вслед за недавней утечкой издательство Blizzard Entertainment на официальном сайте своей многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft анонсировало точную дату выхода расширения Burning Crusade Classic.

Напомним, официально World of Warcraft: Burning Crusade Classic была заявлена на текущий год, а раньше времени обнародованный в приложении Battle.net баннер прочил релиз уже 1 июня.

Как стало известно, Burning Crusade Classic действительно выйдет 1 июня, но не во всех регионах. Для пользователей на территории России расширение станет доступно 2 июня в 1:00 по московскому времени.

Уже 18 мая после запланированного технического обслуживания станет доступно обновление, предшествующее Burning Crusade Classic: пользователям предстоит решить, продолжить путь в Burning Crusade или остаться в классической эпохе.

Вдобавок игроки смогут воспользоваться платной услугой создания копии персонажа, что позволит усидеть сразу на двух стульях. Подробности процедуры доступны на официальном сайте Battle.net.

Герои, которые решат пройти через Тёмный портал, окажутся на полуострове Адского Пламени, где господствуют орки Скверны и жестокие демоны. В силах игроков — «сразиться за этот расколотый мир и истребить укоренившееся в нём зло».

Покупать Burning Crusade Classic отдельно не придётся: расширение входит в состав подписки World of Warcraft. Оформить её можно в магазине Battle.net — доступны планы на месяц, три месяца и полгода.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: world of warcraft: burning crusade classic, blizzard entertainment
world of warcraft: burning crusade classic, blizzard entertainment
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