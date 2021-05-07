Представлен кулер ProArtist Gratify 5 RGB с двумя 120-мм вентиляторами с подсветкой

Китайская компания ProArtist анонсировала универсальный процессорный охладитель Gratify 5 RGB: новинка, относящаяся к башенному типу, уже доступна для заказа по ориентировочной цене 32 евро.

Устройство наделено алюминиевым радиатором с высокой плотностью размещения рёбер. Его пронизывают шесть никелированных медных тепловых трубок диаметром 6 мм.

В основании находится прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора. Непосредственный контакт тепловых трубок с крышкой процессора не предусмотрен.

Кулер получил два вентилятора диаметром 120 мм, которые закреплены на противоположных сторонах радиатора. Их скорость вращения достигает 1500 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 122 кубометров в час, а статическое давление составляет 1,8 мм водного столба.

Новинка совместима с современными процессорами AMD и Intel, включая чипы в исполнениях AM4, LGA 1200 и LGA 115x. Вентиляторы снабжены эффектной многоцветной подсветкой RGB.