Porsche увеличит инвестиции в системы для электромобилей и цифровые технологии

Автомобильная компания Porsche AG планирует в этом году заняться расширением своего портфеля предложений на рынке электромобилей и цифровых сервисов. В этом ей поможет намеченный выкуп долей в других компаниях, который обеспечит доступ к новым технологиям и услугам.

Немецкий производитель спортивных автомобилей продолжает «наращивать темпы инвестиций» в новые технологии и «сделает несколько объявлений в этом году», сообщил финансовый директор Porsche Лутц Мешке (Lutz Meschke, на фото выше) в электронном сообщении ресурсу Bloomberg News.

Porsche и Audi по-прежнему являются ключевыми подразделениями Volkswagen Group. В первом квартале этого года на них пришлось чуть более половины операционной прибыли крупнейшего автопроизводителя Европы. За этот период продажи электромобиля Porsche Taycan почти сравнялись с поставками культового спорткара Porsche 911. Операционная прибыль Porsche увеличилась более чем вдвое и составила 1,2 млрд евро. Выручка компании выросла на 28 % до 7,7 млрд евро.

Два месяца назад Porsche увеличила долю в хорватском производителе электрических суперкаров Rimac. В настоящее время компания ведёт переговоры с компаниями-производителями аккумуляторных батарей, в том числе с немецкой Custom Cells GmbH, чтобы изучить варианты производства высокоэффективных аккумуляторных элементов специально для спортивных автомобилей.