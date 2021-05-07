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В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер, который поможет раскрыть множество загадок физики

Южнокорейские учёные создали мощнейшую в мире лазерную установку. Интенсивность импульсов установки равна всему падающему на Землю свету Солнца, сфокусированному в луч диаметром 10 микрон. Колоссальная энергия импульсов на микрометровой мишени позволит ставить эксперименты, которые помогут проникнуть в суть взаимодействия света и материи, что откроет дорогу для новых направлений в фундаментальной физике. Научные открытия польются рекой.

Источник изображения: CoReLS

Источник изображения: CoReLS

Много лет подряд мощнейшим импульсным лазером оставалась установка в США — титаново-сапфировый лазер HERCULES в Университете штата Мичиган. На своём пике «Геркулес» развивал 1022 Вт на см2. Исследователи из Центра релятивистской лазерной науки Южной Кореи (CoReLS) смогли на порядок превзойти это достижение и сообщили о создании импульсного лазера с мощностью 1023 Вт на см2.

Длительность импульсов таких лазеров очень и очень маленькая — всего несколько фемтосекунд, а размеры мишени в ширину в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса и составляют 1,1 мкм.

Для достижения рекордной интенсивности пришлось до предела усложнить оптическую систему фокусировки и очень точно контролировать волновой фронт импульсов. Например, в качестве зеркал были использованы так называемые деформирующие зеркала, которые компенсировали малейшие искажения при фокусировке импульсов.

Источник изображения: CoReLS

Источник изображения: CoReLS

«Этот высокоинтенсивный лазер позволит нам в лаборатории исследовать астрофизические явления, такие как электрон-фотонное и фотон-фотонное рассеяние, — сказал Нам Чхан-хи (Chang Hee Nam), директор CoReLS и профессор Института науки и технологий Кванджу. — Мы можем использовать его для экспериментальной проверки и получения доступа к теоретическим идеям, некоторые из которых были впервые предложены почти столетие назад».

Интересно отметить, что подобные лазерные установки могут использоваться для лечения онкологических больных. Лазерный импульс огромной интенсивности выбивает из мишени протоны, которые применяются для лучевой терапии.

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Рубрики: Новости Hardware, нанотехнологии, на острие науки,
Теги: лазер, физика, южная корея
лазер, физика, южная корея
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