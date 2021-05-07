Xiaomi выпустит доступный смарт-телевизор Redmi TV с кодовым именем Tarzan

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новый смарт-телевизор, который выйдет на рынок под брендом Redmi. Информация об устройстве с кодовым именем Tarzan появилась в базе Google Play Console.

Панель Redmi TV имеет шифр MiTV-M00Q3. Известно, что речь идёт о доступной модели, соответствующей формату Full HD — 1920 × 1080 пикселей. Размер экрана не уточняется, но, вероятнее всего, он не превысит 43 дюймов по диагонали.

Говорится об использовании процессора MediaTek T31. Это изделие содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex A55 с тактовой частотой до 1,2 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G52 с частотой 550 МГц.

В оснащение войдут 2 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы будет использоваться операционная система Android 10.

Официальная презентация новинки состоится в ближайшее время. Цена пока не раскрывается, но можно предположить, что она будет не слишком высокой.

Добавим, что на днях компания Xiaomi анонсировала телевизоры Mi TV P1, диагональ которых достигает 55 дюймов. Эти панели построены на базе процессора MediaTek MT9611. Цена устройств варьируется от 280 до 650 евро в зависимости от размера.