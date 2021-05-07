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Переработки, излишняя амбициозность и вырезанный контент: бывший сотрудник 343 Industries рассказал, какой получается Halo Infinite

Бывший художник 343 Industries Эрик Линь (Eric Lin) в видео на сайте китайского сервиса Bilibili рассказал об ожиданиях от Halo Infinite, а также царящих в студии настроениях и условиях.

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом random0_point перевёл откровения Линя на английский. Именно эта версия обнародованной информации и была взята за основу данного материала.

По словам Линя, основная проблема Halo Infinite заключается в излишней амбициозности её руководства. К примеру, из-за полуоткрытого мира команде пришлось вносить значительные изменения в движок параллельно с разработкой.

По этой же причине прошлогодняя демонстрация Halo Infinite на июльской Xbox Games Showcase выдалась настолько провальной: к тому моменту далеко не все функции были толком интегрированы в движок.

Вдобавок за время разработки из Halo Infinite было вырезано немало контента (в том числе за авторством Линя), а команде в целом и сотрудникам низшего звена в частности порой приходится трудиться до раннего утра.

Несмотря на всё это, Линь считает, что Halo Infinite получится отличной игрой: «Сюжет — большой шаг вперёд, а геймплей стал намного богаче, хоть цикл разработки и затянулся. Только не ждите эпохального шедевра».

Релиз Halo Infinite ожидается осенью текущего года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Сам Линь продолжает работать над игрой, но уже в составе аутсорсинговой студии Certain Affinity.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: halo infinite, 343 industries, xbox game studios
halo infinite, 343 industries, xbox game studios
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