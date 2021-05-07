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Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса

Канадская студия Blackbird Interactive выпустила крупнейшее на данный момент обновление для симулятора утилизатора космических кораблей Hardspace: Shipbreaker — Salvage Your Future. Разработчики переделали первый акт сюжетной кампании, добавили новых персонажей, переработали интерфейс и внесли другие изменения.

Основные изменения и новшества:

  • обновлённый первый акт сюжетной кампании;
  • новые персонажи — коллеги-утилизаторы и другие сотрудники корпорации LYNX;
  • новая система сертификации — теперь она включает 30 рангов и основана на баллах мастерства (Mastery Points), которые начисляются в зависимости от ценности утилизированных частей, а также за достижение целей утилизации;
  • новые диски с данными, позволяющие узнать больше о мире игры;
  • полностью переделанное обучение;
  • более понятный и компактный интерфейс в космосе;
  • улучшения кораблей «Макрель» — новое научное судно класса Exolab и изменения схем кораблей классов Light Cargo, Station Hopper и Heavy Cargo;
  • более информативный экран гибели персонажа;
  • 10 новых наклеек;
  • сложность кораблей заменили на уровень опасности (Hazard Level) — новая система нагляднее отображает угрозы и испытания;
  • исправлено множество багов.

Поскольку разработчики изменили систему развития персонажа, обновление уничтожило весь прогресс игроков. В будущем подобное, по их словам, может произойти ещё не раз. Также авторы рассказали, что текущая озвучка сюжетных персонажей — временная: её записали с привлечением людей из команды разработки. С одним из следующих патчей NPC получат голоса профессиональных актёров.

Предыдущее обновление (0.3.1), выпущенное в конце января, добавило переделанные баржи, анимации для транспортных врат и верфи и эффект износа детонатора подрывных зарядов. В декабре появились новые корабли класса Javelin, подрывные заряды и круговое меню выбора инструментов.

Hardspace: Shipbreaker вышла в Steam Early Access 16 июня 2020 года. Разработка стартовала за несколько лет до релиза. О сроках выпуска итоговой версии создатели не говорят, предупреждая, что «готовы оставаться в раннем доступе столько, сколько потребуется». В полном варианте, который также выйдет на консолях, будут полная кампания на 40 часов (на данный момент представлен только первый акт), бесконечный режим песочницы, множество типов кораблей и поддержка модов. Сейчас симулятор предлагают за 999 рублей (без учёта 30-процентной скидки, действующей до 10 мая), но со временем цена может вырасти. Пользовательский рейтинг игры в магазине — 91 % (общее количество рецензий приближается к 7,5 тысячам).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Моды, патчи, дополнения,
Теги: hardspace: shipbreaker, blackbird interactive, симулятор
hardspace: shipbreaker, blackbird interactive, симулятор
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