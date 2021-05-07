Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса

Канадская студия Blackbird Interactive выпустила крупнейшее на данный момент обновление для симулятора утилизатора космических кораблей Hardspace: Shipbreaker — Salvage Your Future. Разработчики переделали первый акт сюжетной кампании, добавили новых персонажей, переработали интерфейс и внесли другие изменения.

Основные изменения и новшества:

обновлённый первый акт сюжетной кампании;

новые персонажи — коллеги-утилизаторы и другие сотрудники корпорации LYNX;

новая система сертификации — теперь она в ключает 30 рангов и основана на баллах мастерства (Mastery Points), которые начисляются в зависимости от ценности утилизированных частей, а также за достижение целей утилизации;

основана на баллах мастерства (Mastery Points), которые начисляются в зависимости от ценности утилизированных частей, а также за достижение целей утилизации; новые диски с данными, позволяющие узнать больше о мире игры;

полностью переделанное обучение;

более понятный и компактный интерфейс в космосе;

улучшения кораблей «Макрель» — новое научное судно класса Exolab и изменения схем кораблей классов Light Cargo, Station Hopper и Heavy Cargo;

более информативный экран гибели персонажа;

10 новых наклеек;

сложность кораблей заменили на уровень опасности (Hazard Level) — новая система нагляднее отображает угрозы и испытания;

исправлено множество багов.

Поскольку разработчики изменили систему развития персонажа, обновление уничтожило весь прогресс игроков. В будущем подобное, по их словам, может произойти ещё не раз. Также авторы рассказали, что текущая озвучка сюжетных персонажей — временная: её записали с привлечением людей из команды разработки. С одним из следующих патчей NPC получат голоса профессиональных актёров.

Предыдущее обновление (0.3.1), выпущенное в конце января, добавило переделанные баржи, анимации для транспортных врат и верфи и эффект износа детонатора подрывных зарядов. В декабре появились новые корабли класса Javelin, подрывные заряды и круговое меню выбора инструментов.

Hardspace: Shipbreaker вышла в Steam Early Access 16 июня 2020 года. Разработка стартовала за несколько лет до релиза. О сроках выпуска итоговой версии создатели не говорят, предупреждая, что «готовы оставаться в раннем доступе столько, сколько потребуется». В полном варианте, который также выйдет на консолях, будут полная кампания на 40 часов (на данный момент представлен только первый акт), бесконечный режим песочницы, множество типов кораблей и поддержка модов. Сейчас симулятор предлагают за 999 рублей (без учёта 30-процентной скидки, действующей до 10 мая), но со временем цена может вырасти. Пользовательский рейтинг игры в магазине — 91 % (общее количество рецензий приближается к 7,5 тысячам).