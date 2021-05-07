88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность

Аналитическая компания Flurry провела исследование популярности новых правил конфиденциальности iOS 14.5. Как выяснилось, подавляющее большинство пользователей платформы предпочитает блокировать возможность отслеживания их активности приложениями. Об этом сообщается на сайте исследовательской фирмы.

По всему миру согласие на отслеживание активности дали всего 12 % пользователей iOS при выборке в 5,3 миллиона человек. В США этот показатель составил 4 % при выборке в 2,5 миллиона владельцев устройств. Причина снижения популярности опции в США не уточняется.

Обновление iOS 14.5 вышло 26 апреля. Оно ограничивает возможности сбора данных через рекламный идентификатор IDFA и обязывает разработчиков запрашивать разрешение у пользователя.

Самым ярким противником обновления стала Facebook. Компания выступила против ограничений и даже пригрозила Apple судом. После внедрения новых правил компания выпустила специальное уведомление, в котором говорится, что использование IDFA позволяет сохранить сервисы бесплатными.