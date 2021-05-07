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Sennheiser продала потребительский бизнес за 200 млн евро

Ещё в середине февраля руководство Sennheiser сообщило, что хочет придать своим подразделениям больше самостоятельности, а потребительский бизнес вообще намеревается продать. Покупателем профильных активов на сумму 200 млн евро оказалась швейцарская компания Sonova Holding AG.

Источник изображения: Sennheiser

Источник изображения: Sennheiser

Как сообщается, Sonova относит себя к числу мировых лидеров на рынке слуховых аппаратов и имплантов, поэтому тема носимых акустических систем ей близка. Покупатель, по условиям контракта, получит право на использование торговой марки Sennheiser при производстве акустических систем и наушников. Так что из магазинов эти устройства не исчезнут. Если сделка с Sonova пройдёт все необходимые фазы согласования, то фактическая передача активов состоится в конце этого года.

На направлении потребительских продуктов в штате Sennheiser трудится около 600 человек, подразделение в прошлом году принесло 250 млн евро выручки. Переход персонала Sennheiser в штат Sonova будет согласован с профсоюзом. Швейцарские инвесторы намерены финансировать сделку за счёт собственных средств. Материнская компания Sennheiser после отделения потребительского бизнеса сосредоточится на рынке профессиональных решений, в котором видит хороший потенциал роста.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, акустика, домашний кинотеатр, ресиверы, комментарии последних событий, носимая электроника,
Теги: sennheiser, наушники, сделка
sennheiser, наушники, сделка
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