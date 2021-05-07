Евросоюз запустил разработку оружия будущего — электромагнитного рельсотрона

Как сообщают источники, 23 апреля был дан старт общеевропейскому проекту PILUM. Начальная фаза проекта стоит 1,5 млн евро и продлится 24 месяца. В ходе исследовательских работ будет дано теоретическое обоснование осуществимости проекта оружия на базе электромагнитного рельсотрона и его целесообразность для военного применения в будущем.

Проект PILUM (Projectiles for Increased Long-range effects Using electroMagnetic railgun, снаряды увеличенной дальности действия с использованием электромагнитного рельсотрона) в 2019 году был выбран Европейским оборонным агентством (EDA) как перспективный на общеевропейском конкурсе военных разработок. В мае 2020 года проект был утверждён в целом, а месяц спустя был создан консорциум из девяти компаний из пяти стран ЕС для его реализации. Две недели назад проекту фактически дали старт и обеспечили финансированием.

Как оружейная система рельстотрон представляет собой две токопроводящих направляющих (рельсы), между которыми устанавливается либо токопроводящий снаряд, либо токопроводящая каретка со снарядом из диэлектрических материалов. После подачи мощного токового импульса на рельсы снаряд или каретка со снарядом разгоняются до скоростей порядка 2,5 км/с. Тем самым электрическая энергия с КПД до 35 % преобразуется в кинетическую энергию, и запущенный в виде болванки снаряд при столкновении с целью выделяет громадное количество энергии, отчасти сопоставимой со взрывом ядерной боеголовки.

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Ожидается, что проект PILUM позволит перейти на беспороховые артиллерийские системы с дальностью прицельной стрельбы до 200 км. Но в первую очередь рельсотроны рассматриваются как вариант противодействия противокорабельным гиперзвуковым ракетам. Рельсотроны смогут выпускать высокоэнергетические снаряды с частотой не менее 50 выстрелов в секунду и станут главной линией обороны от перспективного противокорабельного вооружения.

Аналогичные проекты ведутся в США, Индии, Великобритании, Японии, России и Китае. На вооружении рельсотронов пока нет нигде, хотя Китай, по слухам, уже провёл морские испытания прототипа рельсотрона. Подробнее о проекте и составе консорциума для его осуществления мы ранее сообщали, о чём можно прочесть по этой ссылке.