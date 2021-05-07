Индия запретила ввозить модули Wi-Fi из Китая, из-за чего пострадали многие производители электроники

По сообщениям сетевых источников, уже несколько месяцев Индия не даёт разрешения на импорт китайских модулей Wi-Fi, из-за чего такие компании, как Dell, HP, Xiaomi, Vivo и Lenovo, вынуждены откладывать запуск новых продуктов на этом ключевом растущем рынке. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные отраслевые источники, знакомые с ситуацией.

Согласно имеющимся данным, разрешения на импорт Wi-Fi-модулей из Китая не выдаются Отделом планирования и координации беспроводной связи Министерства связи Индии как минимум с ноября прошлого года. Источник отмечает, что с тех пор в ведомство поступило более 80 заявок от компаний из США, Китая и Южной Кореи. Примечательно, что некоторые индийские компании, занимающиеся импортом готовой продукции из Поднебесной, также не могут получить разрешение на ввоз в страну электроники с модулями Wi-Fi, в том числе смарт-динамиков, смартфонов, беспроводных наушников и др.

Жёсткая позиция Индии в отношении импорта из Китая обусловлена призывом премьер-министра страны Нарендры Моди (Narendra Modi) к большей экономической самостоятельности. Проводимая им политика помогла увеличить объёмы собираемых в Индии смартфонов. Источник считает, что правительство рассчитывает убедить больше компаний разместить производства электронных устройств на территории страны.

«Идея правительства состоит в том, чтобы подтолкнуть компании к организации производства своих продуктов в Индии. Технологические компании оказались в сложной ситуации, поскольку организация производства в Индии требует существенных затрат и времени, прежде чем вложения окупятся. С другой стороны, вводимые правительством запреты означают потенциальную потерю доходов», — считает источник.