Планшет Honor Tab X7 с 8-дюймовым дисплеем и чипом MediaTek обойдётся в $140

Бренд Honor, отделившийся от китайского гиганта Huawei под гнётом американских санкций, анонсировал доступный планшетный компьютер Tab X7 под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 4.0.

Устройство получило 8-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 1280 × 800 точек. Экран занимает около 80 % площади фронтальной поверхности корпуса. Технология Low Blue Light снижает усталость глаз при продолжительной работе или просмотре контента.

Задействован процессор MediaTek MT8768T. Этот чип, специально созданный для планшетов, объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320.

Объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт. В оснащение входят фронтальная 2-мегапиксельная камера, тыльная камера с 5-мегапиксельным сенсором, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч.

Версия Honor Tab X7 с поддержкой только беспроводной связи Wi-Fi оценена в 140 долларов США. Модификация с модемом 4G/LTE для подключения к сотовым сетям обойдётся в 185 долларов.