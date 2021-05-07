Выяснились новые подробности о мобильной видеокарте Intel DG2-128EU на архитектуре Intel Xe-HPG

В распоряжении ресурса Igor’s LAB оказалось изображение блок-схемы материнской платы для ноутбуков, в составе которой применяется восьмиядерный процессор Tiger Lake-H, а также графический процессор Intel DG2-128EU, выполненный в корпусе BGA1379.

Судя по изображению, материнская плата оснащена шестью микросхемами памяти. Однако только две из них работают в паре с GPU. Предполагается, что DG2-128EU будет использоваться в составе мобильного графического ускорителя, который получит до 4 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Остальные четыре чипа памяти, судя по всему, могут представлять собой системную память (ОЗУ).

Это не первая утечка схем плат, в составе которых упоминается графический процессор Intel DG2. Ещё в прошлом году сообщалось о более мощном графическом процессоре DG2-384EU. От младшей модели он будет отличаться корпусом, который будет аналогичен корпусу флагманского чипа DG2-512EU. В отличие от модели DG2-128EU, представляющей собой базовую модель графики Intel серии DG2, вариант DG2-384EU будет комплектоваться шестью чипами видеопамяти.

Согласно блок-схеме схеме, графические процессоры DG2 смогут предложить поддержку интерфейсов HDMI 2.0 и DisplayPort 2.0. Отсутствие поддержки HDMI 2.1 пока объяснить сложно. Но на данный момент неизвестно, насколько старой может являться блок-схема, в которой заявлены стандарты поддерживаемых интерфейсов. Другой интересной деталью утечки служит указание на наличие поддержки 12 линий PCIe 4.0. Обычно, всё же, видеокарты используют 16 или 8 линий.

На данный момент известно, что семейство мобильных графических процессоров Intel DG2 будет состоять из пяти моделей (SKU1–SKU5), в составе которых будут использоваться до 512 исполнительных блоков (Execution Units, EU) или до 4096 потоковых процессоров. Видеокарты Intel на чипах DG2 предложат до 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 и будут обладать показателем энергопотребления до 150 Вт. Со списком вариантов будущих видеокарт можно ознакомиться ниже.

Согласно последним утечкам, в составе SKU1 может использоваться ещё одна модель GPU, но с меньшим количеством исполнительных блоков, а именно с 416EU. По данным Igor’s LAB, массовое производство видеокарт SKU4 и SKU5 начнётся между 43-й и 50-й неделями текущего года, то есть со второй части октября до середины декабря. К производству SKU1, SKU2 и SKU3 компания может приступить в середине декабря.