Ericsson и Samsung урегулировали патентный спор и заключили многолетнее соглашение

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил в пятницу о заключении «многолетнего соглашения» о глобальном патентном лицензировании с Samsung, положив конец спору, негативно отразившемуся на его выручке в первом квартале этого года. Тогда доходы Ericsson от лицензирования патентов упали до 0,8 млрд крон ($95,3 млн) с 2,5 млрд крон ($298,8 млн) годом ранее.

Текущий спор между компаниями начался в декабре прошлого года, а до этого последний конфликт между ними произошёл в 2012 году, и на его разрешение ушло два года. В этот раз урегулирование, положившее конец судебным процессам в нескольких странах, было завершено в рекордно короткие сроки. Также будут отозваны иски, поданные обеими компаниями в Комиссию по международной торговле США (ITC).

Соглашение компаний о перекрёстном лицензировании распространяется на продажи сетевого оборудования и сотовых мобильных аппаратов, начиная с 1 января 2021 года. Компании отказались раскрыть условия сделки, сославшись на конфиденциальность.

Кроме того, Ericsson и Samsung договорились о проектах технологического сотрудничества для продвижения мобильной индустрии в области открытой стандартизации и разработки решений для потребителей и бизнеса.

Ежегодные инвестиции Ericsson в исследования и научные разработки составляют около 40 млрд крон ($4,8 млрд). Её патентный портфель насчитывает 57 тыс. зарегистрированных патентов, а выплачиваемое компании роялти составляет примерно треть её операционной прибыли.