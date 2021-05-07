«Роскосмос» создаст ещё шесть спутников связи «Гонец-М» к 2025 году

Стало известно, что государственная корпорация «Роскосмос» планирует к 2025 году создать ещё шесть спутников связи «Гонец-М». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные, опубликованные на портале госзакупок.

Согласно имеющимся данным, спутники «Гонец-М» под номерами 36, 37 и 38 должны быть изготовлены к 1 июля 2025 года, а аппараты с номерами 39, 40 и 41 — к 1 октября того же года. В общей сложности на производство шести космических аппаратов будет потрачено 3,7 млрд рублей.

Напомним, с 2005 году на орбиту Земли выведены 22 космических аппарата «Гонец-М». Запуск следующих трёх спутников под номерами 33, 34 и 35 намечен на следующий год. Для реализации этой миссии будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая стартует с площадки космодрома «Восточный».

Что касается самой низкоорбитальной системы «Гонец-Д1М», то её предназначение заключается в обеспечении связи и передаче данных в глобальном масштабе, в том числе в удалённые и труднодоступные регионы. Система также используется для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Для обеспечения работы в штатном режиме используются 12 спутников «Гонец-М», которые размещаются группами по три аппарата в четырёх орбитальных плоскостях.

Стоит отметить, что в 2019 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах по созданию системы со спутниками «Гонец» нового поколения, ориентированной на предоставление услуг в сфере интернета вещей. Вместе с этим, новая система будет предоставлять услуги мобильной спутниковой связи. Развёртывание системы, в состав которой войдут 28 космических аппаратов, запланировано на 2025-2030 годы.