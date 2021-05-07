«Сбер» избавится от углеродного следа к 2030 году

«Сбер» хочет стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году. Для этого организация сократит использование бумаги, перестанет закупать картриджи для принтеров и начала изготавливать рамы для окон из банковских карт. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Ведяхин уточнил, что у «Сбера» небольшой углеродный след — в основном это потребление бумаги, выпуск пластиковых карт, оргтехника и автотранспорт. Чтобы «обнулить» его, компания перейдёт на экологичный транспорт и сократит использование материалов.

Чтобы снизить влияние на окружающую среду, компания уже отказалась от закупки 13 тысяч шредеров и новых картриджей для принтеров. Кроме этого, компания уже начала принимать банковские карты в качестве вторсырья, чтобы делать из них оконные рамы для своих офисов. Сейчас карточки принимают уже в 2,5 тысячах офисов по всей стране, а к октябрю 2021 года их число увеличится до 14 тысяч. Также банк перерабатывает стаканчики из офисов в экологически чистые ручки и экономит электроэнергию.

По словам Ведяхина, банк решил перейти к политике углеродной нейтральности, чтобы увеличить привлекательность для инвесторов и клиентов. «Инвесторы хотят вкладывать в стратегически стабильные компании. А в долгосрочной перспективе компания может быть стабильной, только если её поддерживают покупатели, сотрудники и государство. Поэтому многие начали активно интегрировать ESG-повестку в бизнес и "Сбер" не исключение», — заявил Ведяхин.

Первый зампред Сбербанка подчеркнул, что у компании задача не только самой перейти к углеродно-нейтральной политике, но и помочь клиентам в этом направлении.