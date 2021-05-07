3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиокружающая среда«Сбер» избавится от углеродного следа к ...
Новости Hardware

«Сбер» избавится от углеродного следа к 2030 году

«Сбер» хочет стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году. Для этого организация сократит использование бумаги, перестанет закупать картриджи для принтеров и начала изготавливать рамы для окон из банковских карт. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Кирилл Зыков, АГН «Москва»

Кирилл Зыков, АГН «Москва»

Ведяхин уточнил, что у «Сбера» небольшой углеродный след — в основном это потребление бумаги, выпуск пластиковых карт, оргтехника и автотранспорт. Чтобы «обнулить» его, компания перейдёт на экологичный транспорт и сократит использование материалов.

Чтобы снизить влияние на окружающую среду, компания уже отказалась от закупки 13 тысяч шредеров и новых картриджей для принтеров. Кроме этого, компания уже начала принимать банковские карты в качестве вторсырья, чтобы делать из них оконные рамы для своих офисов. Сейчас карточки принимают уже в 2,5 тысячах офисов по всей стране, а к октябрю 2021 года их число увеличится до 14 тысяч. Также банк перерабатывает стаканчики из офисов в экологически чистые ручки и экономит электроэнергию.

По словам Ведяхина, банк решил перейти к политике углеродной нейтральности, чтобы увеличить привлекательность для инвесторов и клиентов. «Инвесторы хотят вкладывать в стратегически стабильные компании. А в долгосрочной перспективе компания может быть стабильной, только если её поддерживают покупатели, сотрудники и государство. Поэтому многие начали активно интегрировать ESG-повестку в бизнес и "Сбер" не исключение», — заявил Ведяхин.

Первый зампред Сбербанка подчеркнул, что у компании задача не только самой перейти к углеродно-нейтральной политике, но и помочь клиентам в этом направлении.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сбербанк скоро запустит «Сберкоин» — собственную цифровую валюту
Toyota: гибриды дешевле в содержании и менее вредны для экологии, чем электромобили
Председатель совета директоров Bosch призвал трезво смотреть на влияние электромобилей на экологию
Представлен солнечный элемент из обычного кремния с рекордным КПД
Япония рассчитывает «озеленить» энергетику за счёт добычи гидрата метана
Австралийские учёные улучшили солнечные панели из перовскита с помощью сожжённых человеческих волос
Рубрики: Новости Hardware, окружающая среда,
Теги: сбербанк, экология, углеродный след
сбербанк, экология, углеродный след
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 9 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 26 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 44 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 6 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 14 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 31 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 2 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 3 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.