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Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков

В симуляторе выживания Valheim присутствует проработанная физическая модель. Игроки уже изучили её особенности и используют для разнообразных экспериментов и развлечений. Например, они выяснили, как отправить своего персонажа в полёт и показали спуск корабля в воду с большой высоты. А сейчас своим достижением поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом borischung01 — он построил огромную лестницу в горах и сумел подняться выше облаков.

В ролике ниже (для перемотки перейдите на Reddit) показан процесс восхождения на вершину. Чтобы соорудить настолько большую лестницу, borischung01 пришлось воспользоваться модификациями на строительство. Все её части он крепил балками к скале, а в местах поворотов создавал небольшие укрытия. Кроме того, энтузиаст осветил путь с помощью десятков факелов, которые расставлены вдоль лестницы.

На горе borischung01 соорудил уютный дом и поставил сундук для хранения ресурсов. Это, скорее всего, самая высокая точка в случайно сгенерированном мире пользователя, так как она находится над облаками. Энтузиаст при публикации видео даже пошутил, что сумел «покинуть пределы атмосферы». С вершины, кстати, можно подробнее рассмотреть висящее в небе Мировое древо.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор,
Теги: valheim, iron gate studio, coffee stain publishing, симулятор выживания
valheim, iron gate studio, coffee stain publishing, симулятор выживания
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