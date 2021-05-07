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Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black

Компания Zalman расширила ассортимент процессорных охладителей, анонсировав модель CNPS10X Performa Black: изделие башенного типа может применяться с процессорами AMD и Intel.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Конструкция включает алюминиевый радиатор, через который проходят четыре тепловые трубки диаметром 6 мм. Они выполнены по технологии DTH, предусматривающей непосредственный контакт с крышкой процессора. Это повышает эффективность отвода тепла.

Для обдува радиатора применяется 135-миллиметровый вентилятор, скорость вращения которого регулируется в диапазоне от 700 до 1500 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 128 кубических метров в час при уровне шума не более 27 дБА. Статическое давление достигает 1,35 мм водного столба.

Кулер может применяться с процессорами AMD в исполнении AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 2066/2011-V3/2011/1200/115x. Изделие справляется с охлаждением чипов, чьё максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (величина TDP) достигает 180 Вт.

Габариты новинки составляют 155 × 135 × 95 мм, вес — 860 г. Заявленный срок службы вентилятора достигает 50 тыс. часов. Цену производитель пока не уточняет. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: zalman, кулер, система охлаждения, охлаждение
zalman, кулер, система охлаждения, охлаждение
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