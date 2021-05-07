Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции

Федеральная торговая комиссия (FTC) США опубликовала на этой неделе отчёт по итогам собственного расследования, которое проводилось в рамках дебатов по вопросу так называемого «права на ремонт». Представители ведомства заявили о том, что производители устройств намерено ограничивают возможности по ремонту выпускаемой продукции, что оказывает негативное влияние на потребителей и малый бизнес.

В своём отчёте FTC подробно описала множество случаев преднамеренного усложнения ремонта продуктов, причём чаще всего такие ограничения накладывают производители смартфонов и автомобилей. Вендоры используют разные уловки, от ограничения доступности запчастей и диагностического программного обеспечения до изготовления сложных конструкций, которые делают ремонт сложнее, чем он мог бы быть. В конечном счёте FTC намерена разработать новые правила и внести ряд изменений в действующее законодательство, регламентирующее соответствующую сферу.

Стоит отметить, что дебаты о «праве на ремонт» уже давно идут в Евросоюзе. Отличие заключается в том, что европейские законодатели сосредоточены на снижении негативного воздействия на окружающую среду, тогда как работа FTC была посвящена влиянию на людей. В отчёте сказано, что ограничения на ремонт негативно влияют на потребителей, которые сталкиваются с невозможностью легко отремонтировать устройство. В конечном счёте это может стать финансовым бременем для людей с низким уровнем дохода.

Производители устройств утверждают, что у них есть законные основания для использования как минимум некоторых ограничений на ремонт техники. К ним относятся защита интеллектуальной собственности, кибербезопасность, а также возможные риски безопасности, связанные с вскрытием устройств несертифицированными ремонтниками и заменой вышедших из строя деталей. Однако FTC, похоже, эти доводы не убедили. В отчёте сказано, что производители предоставили недостаточно доказательств необходимости введения ограничений на ремонт техники.

После того, как отчёт FTC был представлен Конгрессу США, предстоит проработка действий, направленных на то, чтобы сделать ремонт устройств проще. FTC уже внесла некоторые предложения, в том числе по изменению законодательства и расширению рынка ремонта устройств в стране. Также предлагается обязать производителей предоставлять покупателям больше данных о том, насколько тот или иной товар ремонтопригоден.