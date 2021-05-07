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Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465

Бренд Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, представил сегодня портативные компьютеры MagicBook X 14 и MagicBook X 15, использующие процессоры Intel Core десятого поколения и операционную систему Windows 10 Home.

Ноутбуки оборудованы дисплеем размером соответственно 14 и 15,6 дюйма по диагонали. Применена матрица Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей, имеющая сертификацию TÜV Rheinland.

В зависимости от модификации устанавливается процессор Core i3-10110U (два ядра; до 4,1 ГГц) или Core i5-10210U (четыре ядра; до 4,2 ГГц) из состава аппаратной платформы Comet Lake-U. Обработкой графики занят интегрированный контроллер Intel UHD.

Объём оперативной памяти DDR4 составляет 8 или 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя — 256 или 512 Гбайт. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, выдвижная веб-камера, дактилоскопический сканер (встроен в кнопку включения питания), порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 и HDMI.

Модель MagicBook X 14 имеет размеры 409 × 283 × 15,9 мм и весит 1,38 кг. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 56 Вт·ч. Цена на этот лэптоп начинается с 465 долларов США.

Версия MagicBook X 15 заключена в корпус с размерами 475 × 283 × 16,9 мм, а вес равен 1,56 кг. Установлена батарея ёмкостью 42 Вт·ч. Стоит устройство от 480 долларов. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: honor, ноутбук, лэптоп
honor, ноутбук, лэптоп
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