Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая

Государственная корпорация «Роскосмос» обнародовала свежие данные о ситуации вокруг неуправляемого схода с околоземной орбиты второй ступени китайской тяжёлой ракеты «Чанчжэн-5» (Long March 5B). Названный носитель, напомним, был запущен 29 апреля нынешнего года. Он вывел на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской космической станции.

Падающая ступень ракеты не имеет средств активного маневрирования, из-за чего осуществляет неуправляемый сход. Высота орбиты объекта устойчиво сокращается. По данным «Роскосмоса», за последние сутки её апогей уменьшился ещё на 18 км и составляет 267 км, а перигей — на 3 км, до 156 км.

«По предварительной информации, часть конструкций ступени прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. Согласно расчётам, по состоянию на 7 мая 2021 года объект может войти в атмосферу Землю ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», — говорится в сообщении.

Судя по обнародованной карте (нажмите для увеличения), возможная область падения ступени охватывает экваториальную и тропическую зоны планеты. России обломки ракеты не угрожают. По расчётам, ракета упадёт в атлантическом океане, в районе карибского бассейна.

Между тем Соединённые Штаты сделали заявление по поводу падения китайской ракеты. «Мы хотим взаимодействовать с международным сообществом с целью стимулирования ответственного поведения в космическом пространстве. Это в общих интересах всех наций — обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого освоения космического пространства», — заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.