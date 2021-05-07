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Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая

Государственная корпорация «Роскосмос» обнародовала свежие данные о ситуации вокруг неуправляемого схода с околоземной орбиты второй ступени китайской тяжёлой ракеты «Чанчжэн-5» (Long March 5B). Названный носитель, напомним, был запущен 29 апреля нынешнего года. Он вывел на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской космической станции.

Источник изображений: Newsweek

Источник изображений: Newsweek

Падающая ступень ракеты не имеет средств активного маневрирования, из-за чего осуществляет неуправляемый сход. Высота орбиты объекта устойчиво сокращается. По данным «Роскосмоса», за последние сутки её апогей уменьшился ещё на 18 км и составляет 267 км, а перигей — на 3 км, до 156 км.

«По предварительной информации, часть конструкций ступени прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. Согласно расчётам, по состоянию на 7 мая 2021 года объект может войти в атмосферу Землю ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», — говорится в сообщении.

Судя по обнародованной карте (нажмите для увеличения), возможная область падения ступени охватывает экваториальную и тропическую зоны планеты. России обломки ракеты не угрожают. По расчётам, ракета упадёт в атлантическом океане, в районе карибского бассейна.

Между тем Соединённые Штаты сделали заявление по поводу падения китайской ракеты. «Мы хотим взаимодействовать с международным сообществом с целью стимулирования ответственного поведения в космическом пространстве. Это в общих интересах всех наций — обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого освоения космического пространства», — заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: ракета, ракета-носитель, космос, наука, китай
ракета, ракета-носитель, космос, наука, китай
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