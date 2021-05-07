Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ

Кроссплатформенный мессенджер Telegram ищет персонального помощника для своего генерального директора Павла Дурова. Вакансия размещена на сайте компании. Из её описания следует, что в задачи ассистента будут входить организация поездок, бронирование транспорта и проживания, а также ведение календаря Павла Дурова.

Первым пунктом требований к кандидату идёт высокий показатель IQ. Также от соискателя требуется владение английским языком на уровне носителя, отличные устные и письменные коммуникативные навыки, точность и внимание к деталям, базовые финансовые навыки, осмотрительность и настойчивость.

Подавать заявки компания предлагает через специального бота @jobs_bot в Telegram. По данным издания The Bell, в анкете среди прочего спрашивают о готовности переехать в другую страну, «например, в Объединённые Арабские Эмираты или Швейцарию». В ОАЭ расположена штаб-квартира Telegram, а в Швейцарию компания собиралась переезжать в 2019 году, однако этого пока не произошло.