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CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3

Недавно энтузиаст под псевдонимом Halk Hogan PL выпустил второй трейлер обновлённой версии своей модификации HD Reworked Project для The Witcher 3: Wild Hunt. В комментариях он рассказал, что общается с CD Projekt RED по поводу включения наработок из упомянутого мода в версию игры для консолей текущего поколения. А сейчас CDPR дала комментарий на этот счёт изданию Kotaku — разработчики подтвердили, что ведут переговоры с создателями фанатских проектов.

Заявление CD Projekt RED гласит: «В дополнение к нашим собственным усилиям по производству версии The Witcher 3: Wild Hunt следующего поколения для Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 и ПК, мы также общаемся с авторами различных модов для [нашей] игры 2015 года выпуска». Вероятнее всего, CDPR хочет добавить уже готовый фанатский контент в улучшенный вариант Wild Hunt. Однако на текущий момент неизвестно, заключила ли студия контракт с кем-то из энтузиастов. Halk Hogan PL в своём комментарии тоже не дал уточнений на этот счёт.

Напомним: улучшенная версия The Witcher 3: Wild Hunt должна выйти во второй половине текущего года. Сроки релиза CD Projekt RED подтвердила в недавнем финансовом отчёте.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, экшен-rpg
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, экшен-rpg
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