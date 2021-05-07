Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой

Компания Gelid Solutions анонсировала вентилятор охлаждения Stella Frost, рассчитанный на использование в игровых настольных компьютерах. Новинка выделяется оригинальным дизайном и эффектной подсветкой.

Вентилятор имеет диаметр 120 мм. Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума составляет 35 дБА, а статическое давление достигает 1,3 мм водного столба.

Stella Frost располагает двухконтурной адресуемой подсветкой ARGB. Восемь светодиодов сосредоточены в центральной части, ещё 16 — на внешнем кольце. Управлять работой подсветки можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Новинка построена на основе надёжного двойного шарикоподшипника. Заявленный срок службы достигает 100 тыс. часов при температуре до 40 градусов Цельсия. Габариты составляют 120 × 120 × 25 мм, вес — 156 г. Может формироваться поток воздуха объёмом до 119 кубометров в час.

На изделие предоставляется трёхлетняя гарантия. Приобрести вентилятор можно по ориентировочной цене 10 евро.