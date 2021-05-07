Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе

Компания Amazon рассказала о том, как можно добывать криптовалюту Chia на её платформе облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). Инструкция была ориентирована на китайских майнеров, поскольку страница с ней была представлена только на упрощённом китайском языке.

Любопытно, что спустя некоторое время страница с инструкцией исчезла. Почему — не объясняется. С учётом стремительно растущей популярности нового альткоина у платформы, возможно, закончились мощности. На странице проекта было опубликовано краткое руководство по использованию облачных сервисов AWS для генерации адресов кошелька Chia и начала майнинга. В частности, в нём указывалось, что для добычи криптовалюты Chia XCH пользователи могут развернуть облачную систему хранения всего за пять минут. Для этого сперва необходимо стать клиентом Amazon, после чего подключиться к сервису Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), который предоставляет вычислительные мощности в облаке, а затем следовать дальнейшим инструкциям.

В прошлом месяце сообщалось, что на волне популярности новой криптовалюты резко вырос спрос на различные модели жёстких дисков и твердотельных накопителей в Китае. Несмотря на отсутствие проблем с поставками носителей, некоторые оптовики и ретейлеры не продавали свои запасы, чтобы поднять цены.

Основанная в 2017 году криптовалюта Chia представляет собой децентрализованную сеть хранения данных. Она использует пространство накопителей в качестве вычислительной мощности. В отличие от других криптовалют, майнинг которых основан принципе «доказательства работы», Chia использует модель «доказательства пространства и времени», поэтому для её майнинга не нужны GPU или специализированные ASIC.

Основная сеть для майнинга была запущена 19 марта. За последние два месяца совокупный объём хранилища, который используется для майнинга Chia вырос до более чем одного эксабайта, что соответствует объёму одного миллиона жёстких дисков ёмкостью 1 Тбайт. 3 мая стартовали торги новой криптовалютой. В настоящий момент альткоин торгуется на отметке в $911.