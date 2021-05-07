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Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox

Как и предполагалось, 7 мая 2021 года издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku в рамках специальной трансляции представили продолжение своего детективного экшена Judgment.

Вчерашняя утечка полностью подтвердилась: сиквел действительно называется Lost Judgment и выйдет 24 сентября текущего года. Как выяснилось, не только на PS4 и PS5, но также Xbox One, Xbox Series X и S.

В отличие от оригинальной Judgment, релиз Lost Judgment запланирован одновременно во всём мире. Предварительные заказы пока не стартовали, но ситуацию обещают исправить в ближайшее время.

С точки зрения сюжета Lost Judgment станет прямым продолжением первой части. Игрокам достанется роль уже знакомого частного детектива Такаюки Ягами, окружившего себя надёжными друзьями и коллегами.

В ходе прохождения сиквела пользователям предстоит раскрыть идеальное преступление: по мере увеличения количества жертв и приближения к правде Ягами придётся выбрать между законом и справедливостью.

Скриншоты Lost Judgment
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Одной из отличительных особенностей Lost Judgment, помимо пополнившейся новым стилем боевой системы, станет место действия. Догадки фанатов оказались верны: героев сиквела и правда занесёт в Иокогаму.

Западный релиз оригинальной Judgment состоялся в июне 2019 года на PS4. Улучшенная версия игры поступила в продажу 23 апреля 2021-го для PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и облачного сервиса Google Stadia.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: judgment, lost judgment, ryu ga gotoku studio, sega
judgment, lost judgment, ryu ga gotoku studio, sega
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