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Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров

Компания Citroen презентовала электромобиль Mi Ami Cargo, который относится к категории лёгкого коммерческого транспорта (LCV). Он ориентирован на представителей малого бизнеса, которым регулярно требуется перевозить какую-либо продукции или доставлять заказы.

Транспортное средство с нулевым выбросом углекислого газа оснащено водительским креслом, а вот пассажирское сиденье отсутствует. За счёт этого водитель получает пространство объёмом 400 л, которое может использоваться для перевозки 140 кг груза. В салоне имеется вертикальная перегородка, которая отделяет водителя от перевозимого им груза. Благодаря компактности (длина кузова менее 2,5 м) достигается более высокая манёвренность, по сравнению со стандартными моделями электрокаров.

Разработчики Mi Ami Cargo постарались сделать максимально простое и экономичное авто. В конструкции предусмотрены две двери, открывающиеся в разные стороны. Открывающиеся вручную верхние секции боковых окон, механические регулировка зеркал и отсутствие информационно-развлекательной системы — всё это делает авто максимально простым. Стоит отметить, что роль информационно-развлекательной системы может выполнять пользовательский смартфон, подключённый в док-станцию, расположенную рядом с цифровой приборной панелью.

Автомобиль оснащён электродвигателем, который питается от батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч. Одного заряда аккумулятора достаточно для преодоления 75 км. Mi Ami Cargo может развивать скорость до 45 км/ч, а для восполнения заряда батареи от обычной бытовой сети требуется всего три часа.

В Citroen считают, что Mi Ami Cargo будет востребован в разных службах доставки и среди представителей малого бизнеса, которым регулярно приходится перевозить небольшие грузы. Компактный электрокар выйдет на рынки стран европейского региона позднее в этом году. Приобрести его можно будет за €6490.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: mi ami cargo, citroen, электромобиль
mi ami cargo, citroen, электромобиль
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